Trump Sentil Paus Leo XIV, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir: Dunia dalam Bahaya Besar 

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Paus Leo XIV bebas untuk mengatakan apa pun yang diinginkannya. Namun, penting baginya untuk memahami bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.

Trump sendiri telah berulang kali mengkritik pemimpin agama Katolik tersebut, yang telah muncul sebagai kritikus vokal perang AS-Israel di Iran dalam beberapa pekan terakhir. Trump mengatakan dia bertanggung jawab atas pengangkatan Leo, dan menuduhnya lemah dalam kebijakan luar negeri.

"Paus harus memahami - ini sangat sederhana - Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir. Dunia akan berada dalam bahaya besar," katanya kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Reuters, Jumat (17/4).

Kritik Trump sendiri telah memicu reaksi keras dari umat Kristen AS di seluruh spektrum politik.

Sementara itu, Paus Leo XIV, yang berasal dari Chicago, mengecam "kegilaan perang" dalam seruan perdamaian pada Sabtu (11/4).

Sebagai informasi, AS dan Israel telah menyerang Iran pada 28 Februari. Iran membalas dengan serangan balasan terhadap Israel dan negara-negara Teluk yang memiliki pangkalan AS. Serangan AS-Israel terhadap Iran dan serangan Israel di Lebanon telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.