Korsel Tolak Terlibat di Perang Iran, Fokus Lindungi Jalur Dagang

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. (Ahn Young-joon/Pool via REUTERS/File Photo)
JawaPos.com - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan negaranya tidak akan mengerahkan militer ke Timur Tengah, jika berpotensi menyeret Seoul pada keterlibatan dalam perang melawan Iran.
Namun, Korea Selatan masih mempertimbangkan peran terbatas untuk menjaga keamanan pelayaran dan pengiriman minyak di kawasan tersebut.
“Tidak akan ada pengerahan yang melibatkan atau memasuki perang. Saya bisa mengatakan itu dengan sangat jelas,” kata Lee dikutip via Guardian.
“Kami tidak akan mengerahkan aset militer dalam bentuk apa pun untuk tujuan itu,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan posisi Seoul di tengah tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar sekutunya mendukung operasi militer AS di Iran.
Meski menolak keterlibatan langsung dalam perang, Lee mengatakan pemerintah Korea Selatan masih mengkaji kemungkinan memperluas peran dalam menjaga keamanan navigasi di Timur Tengah.
Menurut Lee, Seoul tetap perlu mengambil langkah terbatas untuk melindungi kepentingan ekonominya.
Terutama kapal dagang, pengiriman minyak mentah, dan warga Korea Selatan yang berada di kawasan tersebut.
“Itu juga jelas bahwa kami harus melakukan hal minimum seperti negara-negara lain untuk melindungi pelayaran komersial dan pengiriman minyak mentah kami, serta keselamatan rakyat kami,” ujarnya.
Korea Selatan selama ini memang memiliki kehadiran angkatan laut di sekitar Somalia melalui misi antipembajakan.
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