Minyak Brent Meroket ke USD 108, Konflik Iran Terus Tekan Pasokan Global

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melampaui USD 100 per barel pada perdagangan Jumat (11/9) pagi seiring dengan turunya stok minyak global yang cepat.

Kondisi ini dipengaruhi akibat terganggunya pasokan dari Timur Tengah dalam perang Iran yang masih berlangsung.

Melansir Investing pada pukul 07:25 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,74 poin atau 0,67 persen ke level 108,23 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (10/9) pagi sebesar 101,75 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,80 poin atau 0,79 persen ke level 103,26 dollar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (10/9) pagi sebesar 97,13 dollar per barel.

Dilansir Reuters, Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran mengambil alih kendali Pelabuhan Mocha di Yaman pada Kamis. Kondisi ini menambah ancaman terhadap lalu lintas kapal di Laut Merah.

Sementara itu, lalu lintas pelayaran di kawasan Teluk masih terbatas akibat gangguan di Selat Hormuz, seiring serangan terhadap kapal tanker di kawasan tersebut meningkat dalam beberapa hari terakhir.

“Serangan dari Yaman terhadap fasilitas energi Arab Saudi menimbulkan sumber risiko baru bagi pasar, memperluas kekhawatiran yang sebelumnya hanya berpusat pada Iran dan Selat Hormuz,” kata Simon-Peter Massabni, Head of Business Development XS.com.

Menurutnya, ancaman tersebut tidak lagi terbatas pada satu titik sempit jalur pelayaran, tetapi berpotensi mengganggu jalur ekspor regional, lokasi produksi minyak, serta infrastruktur energi lainnya.