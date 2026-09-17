Istana Buckingham Tolak Klaim Earl Spencer Mengenai Putri Diana yang Dilupakan Setelah Kematiannya

JawaPos.com – Istana Buckingham menolak klaim Earl Spencer bahwa Raja Charles III pernah mengatakan Diana, Putri Wales, akan segera dilupakan setelah kematiannya pada 1997.

Dilansir dari laman Arise TV pada Kamis (17/9), Klaim tersebut dimuat dalam memoar Earl Spencer, Swan Song: Diana, My Sister, yang mengisahkan percakapan antara dirinya dan Charles setelah kematian Diana dalam kecelakaan mobil di Paris.

Istana Buckingham menyatakan bahwa duka mendalam dapat memengaruhi penilaian dan ingatan seseorang, meskipun tidak secara langsung menyebut tuduhan Earl Spencer sebagai kebohongan.

Earl Spencer mengaku Charles meluapkan kemarahannya melalui telepon setelah ia mempersoalkan keputusan Pangeran William dan Pangeran Harry yang saat itu masih berusia 15 dan 12 tahun untuk berjalan di belakang peti mati Diana dalam prosesi pemakaman.

Dalam memoarnya, Earl Spencer juga menyatakan bahwa Charles merasa terganggu oleh besarnya perhatian publik terhadap kematian Diana sebelum mengucapkan pernyataan yang diklaim berbunyi bahwa mereka akan segera melupakannya.

Istana kemudian menolak keterangan tersebut, sementara Julian Payne, mantan sekretaris komunikasi Charles, mengatakan bahwa bahasa yang dituduhkan itu bukanlah bahasa yang dikenalnya dari Raja.

Perselisihan tersebut kembali menyoroti hubungan dan ketegangan dalam keluarga kerajaan Inggris setelah kematian Diana yang memicu kesedihan publik secara luas pada 1997.

Pernyataan Istana Buckingham dinilai tidak biasa karena pihak kerajaan pada umumnya tidak memberikan komentar terhadap isi buku, tetapi kali ini memilih menanggapi klaim yang berkaitan dengan Charles dan Diana.