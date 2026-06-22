Rockstar Gratiskan Upgrade GTA 5 ke PS5 dan Xbox Series X/S, Begini Cara Klaimnya

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi para penggemar Grand Theft Auto V (GTA 5) yang masih bermain di konsol generasi sebelumnya. Rockstar Games resmi memberikan upgrade gratis ke versi PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X/S bagi seluruh pemilik GTA 5 di PlayStation 4 (PS4) dan Xbox One.

Program tersebut mulai berlaku pada Kamis (18/6) dan dapat dinikmati oleh pengguna yang memiliki GTA 5 dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan kebijakan ini, pemain tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk menikmati pengalaman bermain yang telah dioptimalkan bagi konsol generasi terbaru.

Bagi pengguna PS4, proses upgrade dapat dilakukan langsung melalui toko digital PlayStation. Sementara itu, pemilik GTA 5 di Xbox One juga memperoleh fasilitas serupa untuk berpindah ke Xbox Series X/S tanpa biaya.

Keputusan Rockstar ini cukup menarik karena dalam kondisi normal, peningkatan ke versi next-gen biasanya dikenakan biaya tambahan sekitar 10 hingga 20 dolar AS, atau setara Rp177 ribu hingga Rp355 ribu tergantung wilayah dan promosi yang berlaku.

Versi PS5 dan Xbox Series X/S menghadirkan sejumlah peningkatan signifikan dibandingkan edisi sebelumnya. Mulai dari kualitas grafis yang lebih detail, performa frame rate yang lebih stabil, hingga waktu loading yang jauh lebih cepat berkat dukungan perangkat keras terbaru.

Tidak hanya peningkatan teknis, Rockstar juga menyertakan sejumlah konten eksklusif yang hanya tersedia di versi konsol modern. Salah satunya adalah akses ke Hao's Special Works yang menawarkan berbagai kendaraan baru beserta peningkatan performa khusus.

Selain itu, pemain juga dapat menikmati fitur Career Progress yang memberikan penghargaan dan pencapaian tambahan selama bermain, sebuah fitur yang tidak tersedia pada versi konsol generasi lama.

Progres Story Mode dan GTA Online Tetap Aman Rockstar memastikan para pemain lama tidak perlu khawatir kehilangan data permainan. Seluruh progres yang telah dikumpulkan, baik di Story Mode maupun GTA Online, dapat dipindahkan ke versi terbaru melalui sistem migrasi yang telah disediakan.