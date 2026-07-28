Lalu Lintas Kapal di Selat Bab al-Mandab Turun 56 Persen usai Embargo Houthi

JawaPos.com - Pelayaran kapal-kapal komersial di Selat Bab al-Mandab mengalami penurunan hingga 56 persen, Hal ini usai adanya pengumuman dari kelompok Houthi, untuk menutup jalur tersebut bagi kapal-kapal Saudi.

Data tersebut diperoleh surat kabar Uni Emirat Arab National dari perusahaan analisis Kpler.

Menurut koran tersebut, pada Minggu (26/7), ada sekitar 15 kapal yang melewati jalur tersebut. Angka tersebut menurun 56 persen dari jumlah kapal yang melintas pada Senin (20/7), saat Houthi mengumumkan embargo, yakni sebanyak 34 kapal

Dilansir dari Antara, Selasa. (28/7), dari data Kpler disebutkan bahwa sembilan dari kapal tersebut berlayar keluar Laut Merah, sementara enam lainnya memasuki wilayah perairan itu. Kapal-kapal tersebut membawa bahan-bahan seperti minyak mentah, gandum, dan pupuk.