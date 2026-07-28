Lalu Lintas Kapal di Selat Bab al-Mandab Turun 56 Persen usai Embargo Houthi

Pendukung Houthi mengangkat senjata saat protes di Yaman. (Sumber Foto: Yahya Arhab/EPA)
JawaPos.com - Pelayaran kapal-kapal komersial di Selat Bab al-Mandab mengalami penurunan hingga 56 persen, Hal ini usai adanya pengumuman dari kelompok Houthi, untuk menutup jalur tersebut bagi kapal-kapal Saudi.
Data tersebut diperoleh surat kabar Uni Emirat Arab National dari perusahaan analisis Kpler.
Menurut koran tersebut, pada Minggu (26/7), ada sekitar 15 kapal yang melewati jalur tersebut. Angka tersebut menurun 56 persen dari jumlah kapal yang melintas pada Senin (20/7), saat Houthi mengumumkan embargo, yakni sebanyak 34 kapal
Dilansir dari Antara, Selasa. (28/7), dari data Kpler disebutkan bahwa sembilan dari kapal tersebut berlayar keluar Laut Merah, sementara enam lainnya memasuki wilayah perairan itu. Kapal-kapal tersebut membawa bahan-bahan seperti minyak mentah, gandum, dan pupuk.
Sebelumnya, Houthi menerapkan blokade laut bagi Arab Saudi sebagai tanggapan atas penguasaan wilayah udara Yaman selama 12 tahun oleh kelompok tersebut dan penembakan bandara Sanaa ketika sebuah pesawat Iran yang membawa delegasi Houthi sedang mendarat.
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