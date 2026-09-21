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Antara
Selasa, 22 September 2026 | 03.17 WIB

Dubes AS untuk PBB Sebut Washington "Buka Pintu" Bagi Teheran untuk Kembali Berunding

Ilustrasi negosiasi perundingan damai Amerika Serikat dan Iran dimediasi Pakistan. (ANTARA/Anadolu/py)

JawaPos.com - Mike Waltz, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, menyatakan "pintu tetap terbuka" bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan. Hal ini guna mengakhiri konflik di Timur Tengah.

Berbicara dalam acara Al-Monitor Live di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Minggu (20/9), Waltz mengatakan pemerintahan Trump yakin waktu berpihak pada mereka dalam konflik dengan Iran, yang dimulai sejak 28 Februari.

"Saya yakin memang demikian," kata Waltz saat ditanya oleh penasihat senior Al-Monitor, Andrew Parasiliti, apakah AS yakin waktu berpihak padanya, dilansir dari Antara, Senin (21/9). 

Waltz kembali mengatakan bahwa pintu terbuka bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan.

Dia pun menepis laporan yang menyebut Iran telah menuntut penghentian sanksi AS dan meminta ganti rugi sebagai syarat untuk dimulainya kembali pembicaraan. Waltz menuding itu adalah hal yang mengada-ada.

"Rezim Iran saat ini berada di titik terlemahnya sejak 1979 dan kondisinya semakin melemah," kata Waltz menyoroti soal tekanan ekonomi dan ambruknya mata uang Iran.

"Mereka (Iran) akan kembali (ke meja perundingan), yang saya harap berlangsung secara damai dan diplomatis," tambahnya.

Perdamaian di Gaza

Terkait Gaza, Waltz menggambarkan pendekatan yang dilakukan Pemerintah AS sebagai "jenis multilateralisme baru".

Editor: Kuswandi
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