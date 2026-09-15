Palestina Peringatkan Adanya Upaya Israel Paksakan Ritual Agama Yahudi di Masjidil Aqsa

JawaPos.com - Kegubernuran Yerusalem Palestina memperingatkan adanya upaya Israel memaksakan "realitas keagamaan Yahudi baru" di sekitar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki.

Realitas keagamaan Yahudi baru itu mencakup ritual dan ibadah Yahudi yang berulang kali dilakukan di Pemakaman Bab al-Rahma, sepanjang tembok timur kompleks masjid tersebut.

"Berbagai ritual yang digelar beberapa pekan terakhir melampaui ritual musiman terkait dengan hari raya Yahudi, serta telah membuka jalan untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat ibadah Yahudi," kata gubernuran tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, Selasa (15/9).

Pihak kegubernuran juga memantau unggahan "Kelompok Bait Suci" di media sosial, termasuk pembentukan grup WhatsApp bernama "Pintu Rahmat, terbukalah bagi kami", yang mempromosikan narasi keagamaan Yahudi dengan memberikan kesucian dan arti penting khusus pada sisi timur tembok Al-Aqsa, khususnya Bab al-Rahma.

Kelompok Bait Suci merujuk pada sejumlah organisasi dan gerakan nasionalis serta keagamaan Yahudi yang menargetkan Yerusalem, terutama Masjid Al-Aqsa, serta menyerukan pembangunan kuil Yahudi yang diklaim di lokasi tersebut.

"Narasi tersebut berupaya menggambarkan Bab al-Rahma sebagai situs keagamaan Yahudi, yang dapat diakses dan digunakan untuk beribadah," kata gubernuran.

Laporan tersebut menambahkan bahwa upaya tersebut telah memasuki tahap praktis melalui ajakan untuk ibadah mingguan di lokasi tersebut, dengan mengaitkan langkah-langkah tersebut kepada Uri Ohayon, seorang mantan perwira tentara Israel.

Berdasarkan pemantauan pemerintah setempat, Ohayon mulai menggalakkan gagasan tersebut pada 16 Agustus dan menyelenggarakan pertemuan pertama pada 27 Agustus, disusul dengan dua pertemuan lain pada 3 September dan 10 September.