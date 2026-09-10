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Antara
Kamis, 10 September 2026 | 19.44 WIB

Trump: Konflik dengan Iran Berakhir Usai Pemilu Paruh Waktu AS

Donald Trump. (ABC News)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran akan berakhir segera setelah pemilihan umum sela Kongres yang akan datang.

“Oh, saya pikir perang ini akan segera berakhir setelah pemilu (sela) karena mereka sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi,” kata Trump kepada wartawan sebelum berangkat ke Dallas, Texas, dilansir dari Antara, Kamis (10/9).

Pemilu sela Kongres AS akan digelar pada November. Menurut para analis, Partai Republik berisiko kehilangan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Partai Demokrat.

Para pakar mengaitkan potensi hilangnya mayoritas di Kongres tersebut dengan menurunnya tingkat persetujuan terhadap pemerintahan Trump di tengah kampanye militer terhadap Iran, serta kenaikan harga di dalam negeri.

Trump sebelumnya telah mengakui kemungkinan Partai Republik kehilangan kendali atas DPR dan memperkirakan Partai Demokrat akan berupaya memakzulkan Trump.

Editor: Kuswandi
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