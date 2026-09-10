Al Gore Soroti Krisis Iklim Asia Tenggara, 500 Peserta Ikuti Pelatihan di Singapura

Al Gore bersama peserta Climate Reality Leadership Corps Training di Singapura, Rabu (9/9/2026). (Climate Reality)
JawaPos.com - Perubahan iklim semakin terasa melalui berbagai dampak yang terjadi di sejumlah wilayah dunia.
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap kepemimpinan dan kolaborasi lintas negara agar masyarakat memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk merespons tantangan iklim yang terus berkembang.
Nilai sebuah pelatihan tidak berhenti ketika acara selesai,” kata Amanda Katili Niode dalam sesi “Kiprah Climate Leaders Pascapelatihan” yang digelar di Singapura, Rabu (9/9).
Amanda yang merupakan Direktur The Climate Reality Project Indonesia periode 2009–2026 sekaligus penulis dan Pegiat Harmoni Bumi dari Omar Niode Foundation, berbagi pengalaman lebih dari 17 tahun dalam membangun komunitas Climate Reality Leaders di Indonesia.
Menurut Amanda, dampak pelatihan dapat terlihat dari bagaimana para peserta membawa pengetahuan yang diperoleh ke lingkungan masing-masing. “Terlihat dari bagaimana para Climate Reality Leaders terus membawa pengetahuan tersebut ke lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Ia juga menilai jejaring menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan gerakan. Para peserta dapat saling berbagi pengalaman, mengembangkan kolaborasi, serta mengajak lebih banyak masyarakat terlibat dalam isu perubahan iklim.
“Memperkuat jejaring, dan mengajak lebih banyak orang berpartisipasi,” tutur Amanda.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari Climate Reality Leadership Corps Training yang berlangsung di Singapura pada 8–9 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai negara di Asia Tenggara.
Pelatihan yang digelar dalam rangka memperingati 20 tahun gerakan Climate Reality itu menghadirkan berbagai pembahasan, mulai perkembangan ilmu pengetahuan iklim, ketahanan energi ASEAN, pembiayaan solusi iklim, ketahanan pangan dan air, kesehatan, kepemimpinan kaum muda, hingga mobilitas hijau.
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