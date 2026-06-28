Akun Mengaku Peserta Latsarmil Curhat di Medsos: Tidur 3 Jam, Latihan PBB 6 Jam, Kurang Minum

JawaPos.com - Seorang pemilik akun medsos yang mengaku mengikuti program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer koperasi desa merah putih, membagikan pengalamannya melalui akun media sosial Threads.

Unggahan tersebut muncul setelah kabar meninggalnya lima peserta dalam kegiatan tersebut.

Akun bernama @chameleon.9670486 itu menceritakan kondisi selama menjalani pelatihan sebelum akhirnya memutuskan mundur karena alasan kesehatan.

Dalam unggahannya, peserta itu lebih dulu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga peserta yang meninggal dunia.

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Ia menegaskan, cerita yang dibagikannya merupakan pengalaman pribadi selama mengikuti pelatihan.

"Pertamatama saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 5 peserta KDKMP dan KNMP saat sedang menjalankan latsarmil," tulisnya dalam akun media sosial Threads, Minggu (28/6).

Ia menjelaskan, dirinya memiliki riwayat penyakit yang telah disampaikan secara jujur saat menjalani tes kesehatan sebelum dinyatakan lolos mengikuti program tersebut.

"Saya sebagai salah satu peserta yg akhirnya mundur karena masalah kesehatan mau sedikit cerita pengalaman saya selama latsarmil dan sebenernya apa sih yg terjadi di lokasi," ungkapnya.

Peserta itu juga menilai pengalaman di setiap lokasi pelatihan kemungkinan berbeda. Namun, secara umum pelaksanaan program semestinya mengacu pada standar yang sama.