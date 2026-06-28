Akun Mengaku Peserta Latsarmil Curhat di Medsos: Tidur 3 Jam, Latihan PBB 6 Jam, Kurang Minum

Kemhan menyampaikan penjelasan terkait sejumlah peserta Latsarmil yang meninggal dunia sepekan belakangan. Total sudah 5 peserta kehilangan nyawa. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Seorang pemilik akun medsos yang mengaku mengikuti program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer koperasi desa merah putih, membagikan pengalamannya melalui akun media sosial Threads.
Unggahan tersebut muncul setelah kabar meninggalnya lima peserta dalam kegiatan tersebut.
Akun bernama @chameleon.9670486 itu menceritakan kondisi selama menjalani pelatihan sebelum akhirnya memutuskan mundur karena alasan kesehatan.
Dalam unggahannya, peserta itu lebih dulu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga peserta yang meninggal dunia.
Baca Juga:Komisi I DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih Distop Usai 5 Peserta Meninggal
Ia menegaskan, cerita yang dibagikannya merupakan pengalaman pribadi selama mengikuti pelatihan.
"Pertamatama saya ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 5 peserta KDKMP dan KNMP saat sedang menjalankan latsarmil," tulisnya dalam akun media sosial Threads, Minggu (28/6).
Ia menjelaskan, dirinya memiliki riwayat penyakit yang telah disampaikan secara jujur saat menjalani tes kesehatan sebelum dinyatakan lolos mengikuti program tersebut.
"Saya sebagai salah satu peserta yg akhirnya mundur karena masalah kesehatan mau sedikit cerita pengalaman saya selama latsarmil dan sebenernya apa sih yg terjadi di lokasi," ungkapnya.
Peserta itu juga menilai pengalaman di setiap lokasi pelatihan kemungkinan berbeda. Namun, secara umum pelaksanaan program semestinya mengacu pada standar yang sama.
Baca Juga:Kemhan Klaim Aktivitas Fisik Latsarmil Calon Manajer KDMP hanya PBB, Senam, Jalan Kaki, dan Hormat Militer
"Mungkin akan ada perbedaan, namun seharusnya kurang lebihnya sama, karena merujuk dari perkataan kepala BPSDM Kemenhan RI bahwa seluruh program pendidikan ini berjalan diatas koridor aturan baku," tuturnya.
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol