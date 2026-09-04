Korban Tewas Akibat Serangan AS ke Acara Pernikahan di Iran jadi 5 Orang

JawaPos.com - Otoritas kesehatan di Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan yang diduga berasal dari pasukan Amerika Serikat yang menghantam upacara pernikahan di Iran selatan meningkat jadi lima orang dengan 70 lainnya mengalami luka-luka.

"Asieh Moulaeinejad meninggal dunia karena luka parah. Oleh karena itu jumlah korban tewas akibat serangan itu mencapai lima jiwa," kata Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan Medis Universitas Hormozgan Pejman Shahrokhi, dilansir dari Antara pada Jumat (4/9).

Pemerintah Iran mengatakan bahwa pada 1 September malam, terdapat upacara pernikahan di Kecamatan Sirik, Provinsi Hormozgan terkena serangan diduga dari AS yang menewaskan empat orang dan melukai 68 lainnya.

Atas laporan upacara pernikahan yang terkena serangan itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pasukan AS tidak menargetkan warga sipil.

Sementara itu, pada Selasa malam (1/9), AS melancarkan rangkaian baru serangan besar ke sejumlah sasaran di Iran.