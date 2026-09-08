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Selasa, 8 September 2026 | 19.00 WIB

Israel Gempur Gaza Lagi, Akibatkan 5 Orang Tewas dan 30 Terluka

Gaza kembali dilanda serangan Israel (Al-Jazeera) - Image

Gaza kembali dilanda serangan Israel (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Lima warga Palestina tewas dan 30 lainnya terluka akibat serangan Israel di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin.

"Selama 24 jam terakhir, lima jasad telah dibawa ke rumah sakit di Gaza. Dua orang lainnya meninggal akibat luka parah yang diderita sebelumnya, dan 30 orang mengalami luka," demikian pernyataan kementerian.

Dilaporkan bahwa kemungkinan masih ada korban tewas yang tertimbun di bawah reruntuhan rumah yang hancur atau di jalan-jalan yang belum dapat dijangkau tim ambulans dan pertahanan sipil.

Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober, sebanyak 1.352 orang di Jalur Gaza tewas dan 4.511 lainnya terluka serta 826 jasad telah dievakuasi.

Jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 telah menembus angka 73.000 orang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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