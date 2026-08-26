Gaza Kembali Dilanda Serangan Israel, 7 Warga Tewas dan Gudang Bantuan Hancur Total

Gaza kembali dilanda serangan Israel (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Sedikitnya tujuh warga Palestina tewas dalam serangkaian serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza pada Selasa, menurut sumber medis setempat.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (26/8), Tiga orang tewas dalam serangan terhadap sebuah rumah di Beit Lahiya, sementara seorang warga lainnya meninggal setelah serangan pesawat nirawak di al-Mawasi, Khan Younis.
Tiga warga Palestina lainnya juga meninggal akibat luka yang mereka derita dalam serangan Israel sebelumnya di Khan Younis.
Serangan Israel juga menghancurkan sebuah gudang yang menyimpan persediaan makanan untuk anak-anak, perempuan hamil, dan ibu menyusui di Gaza.
Medical Aid for Palestinians (MAP) menyatakan sebagian besar bangunan runtuh dan seluruh persediaan tertimbun reruntuhan sehingga tidak dapat digunakan, sementara gudang tersebut sebelumnya mendukung layanan bagi sekitar 60 titik medis.
Kehancuran itu dinilai semakin menyulitkan upaya kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan perempuan yang masih menghadapi kondisi sulit di tengah keterbatasan bantuan.
Di tengah situasi tersebut, Kementerian Kesehatan Gaza memperingatkan adanya kekurangan pasokan oksigen yang dapat mengancam keselamatan pasien.
Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, menyebut hanya 12 dari sekitar 34 stasiun oksigen yang masih beroperasi dan memperingatkan kerusakan tambahan dapat menghentikan pasokan bagi pasien.
Kondisi tersebut terjadi ketika serangan Israel terus dilaporkan berlangsung meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata dan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Israel menghentikan serangannya di Gaza.
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Jawa Pos
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