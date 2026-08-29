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Rian Alfianto
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.08 WIB

1.000 Hari Perang Gaza, Lebih dari 21.000 Anak Tewas dan 800.000 Terusir dari Rumah

Tentara Israel siksa bayi berusia 18 bulan dari Jalur Gaza, Palestina. (Platform X).

JawaPos.com - Gaza telah melewati 1.000 hari perang dengan dampak yang sangat berat bagi anak-anak. Save the Children menyebut sedikitnya 21.000 anak telah dikonfirmasi tewas, sementara lebih dari 800.000 anak kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu lainnya kehilangan akses pendidikan.

Dalam peringatan 1.000 hari perang, Save the Children mengatakan anak-anak Gaza tidak hanya kehilangan rumah dan sekolah, tetapi juga rasa aman serta kesempatan untuk menjalani kehidupan seperti anak-anak seusianya.

Melansir Middle East Monitor, lembaga kemanusiaan tersebut menyebut sedikitnya 21.000 anak telah dikonfirmasi tewas selama perang. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena masih banyak korban yang diyakini tertimbun di bawah reruntuhan.

Di saat yang sama, lebih dari 800.000 anak atau sekitar 80 persen populasi anak di Gaza telah mengungsi. Sebanyak 625.000 anak usia sekolah juga disebut telah kehilangan tiga tahun pendidikan formal akibat perang.

"Setiap hari selama 1.000 hari terakhir, dunia telah mengecewakan satu juta anak di Gaza, dengan tidak campur tangan untuk menghentikan pembunuhan dan melukai anak-anak," kata Direktur Regional Save the Children untuk Timur Tengah, Afrika Utara dan Eropa Timur, Ahmad Ahendawi.

Di tengah kehancuran dan perpindahan paksa, anak-anak yang berbicara kepada Save the Children menggambarkan kehidupan yang dipenuhi ketakutan. Namun, mereka masih menyimpan harapan agar perang berakhir dan kehidupan kembali normal.

Amani, seorang anak perempuan berusia 14 tahun, mengatakan dirinya dan anak-anak lain di Gaza hidup dengan ancaman kematian setiap saat.

"Kita bisa mati kapan saja. Aku harap perang berhenti untuk kita," kata Amani.

Editor: Kuswandi
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