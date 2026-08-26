Tiongkok khawatir pendamping AI gantikan hubungan antar Manusia (The Guardian)
JawaPos.com – Warga Tiongkok berbicara dengan kecerdasan buatan (AI) telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi pemerintah kini khawatir teknologi tersebut dapat menggantikan keintiman antarmanusia.
Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (26/8), Kekhawatiran itu muncul setelah semakin banyak warga menggunakan pendamping AI untuk berbagi cerita, mencurahkan perasaan, dan memperoleh dukungan emosional, termasuk kalangan anak muda.
Pemerintah Tiongkok menilai penggunaan berlebihan dapat memicu ketergantungan emosional, memperburuk kesepian, serta berpotensi mengurangi minat generasi muda untuk menjalin hubungan, menikah, dan membangun keluarga.
Aturan baru yang diperkenalkan pada 15 Juli melarang layanan pendamping AI bagi anak di bawah umur dan mewajibkan pembatasan tertentu terhadap chatbot yang ditujukan untuk pengguna dewasa.
Sejumlah penyedia layanan, termasuk Doubao milik ByteDance, bahkan menghapus fitur pendamping AI untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.
Kebijakan itu mencerminkan upaya pemerintah mengendalikan dampak sosial AI, meskipun penggunaan teknologi tersebut tetap didorong dalam bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.
Fenomena tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kesepian dan perubahan demografi Tiongkok, termasuk menurunnya angka pernikahan dan kelahiran serta bertambahnya jumlah masyarakat yang tinggal seorang diri.
Sejumlah pengguna mengaku merasa lebih nyaman berbicara dengan AI karena dapat mencurahkan masalah tanpa khawatir terhadap penilaian orang lain, sementara pemerintah menghadapi tantangan untuk mengatur teknologi tanpa menghambat perkembangannya.
Kondisi ini menunjukkan dilema Tiongkok dalam memanfaatkan AI sebagai solusi berbagai persoalan sosial sekaligus mencegah teknologi tersebut menggantikan hubungan dan kedekatan antarmanusia.
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Jawa Pos
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