Iran Tak Gentar Hadapi Sanksi AS, Teheran Sebut Sudah Siapkan Strategi

JawaPos.com - Iran menegaskan tidak gentar menghadapi perluasan sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menargetkan hubungan finansial dan perdagangan negara itu dengan dunia.

Teheran mengklaim telah menyiapkan strategi selama dua tahun untuk menghadapi tekanan ekonomi Washington dan yakin langkah terbaru AS justru tidak akan mampu melumpuhkan Iran.

Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan pemerintahnya sepenuhnya siap menghadapi sanksi baru yang diumumkan AS. Ia bahkan menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi perlawanan lain bagi Washington.

Pernyataan itu muncul setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan serangkaian langkah yang disebut sebagai serangan ekonomi besar-besaran untuk mengisolasi Iran dari sistem ekonomi global.

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Namun, alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Teheran justru menyatakan telah lama bersiap menghadapi skenario tersebut.

Dilansir via BBC, Madanizadeh mengatakan pemerintah Iran telah memiliki rencana untuk menghadapi berbagai kemungkinan tekanan ekonomi dari AS.

"Pemerintah sudah siap dan siap serta memiliki rencana dua tahun untuk mengelola acara-acara ini," kata Madanizadeh kepada televisi pemerintah Iran.

Menurutnya, Teheran bahkan telah menunggu rencana tersebut dalam waktu lama.