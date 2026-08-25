Akhiri Konflik Lebih Panjang, Iran Desak AS Penuhi Syarat Ini

JawaPos.com - Iran mendesak Amerika Serikat untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam nota kesepahaman mengenai upaya penyelesaian konflik serta menegaskan tidak akan menyerah pada tekanan, kata Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di Teheran, Senin (24/8).

Ghalibaf, yang juga sebagai ketua tim negosiator Iran dalam negosiasi dengan AS tersebut, menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuannya dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir, yang bertindak sebagai mediator antara Iran dan AS, di Teheran.