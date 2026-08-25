AS Ancam Tiongkok dengan Sanksi jika Tetap Berbisnis dengan Iran

Menteri Keuangan AS Scott Bessent. (Kyodo)
JawaPos.com - Amerika Serikat memperingatkan Tiongkok dan negara-negara lain bahwa mereka menghadapi risiko lebih besar terkena sanksi sekunder jika tetap melakukan bisnis dengan Iran.
Ancaman tersebut disampaikan ketika Washington meluncurkan kampanye baru untuk memutus sumber-sumber ekonomi penting yang menopang Teheran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kampanye yang diberi nama Operation Economic Outcast itu akan menyasar lima sektor utama, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
“Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan mendapatkan manfaat dari kemitraan kami. Mereka yang mengikat diri dengan rezim Iran harus siap berbagi dalam isolasi rezim yang semakin melemah,” kata Bessent dalam konferensi pers.
“Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan sanksi AS,” lanjutnya.
Bessent menegaskan bahwa entitas maupun negara mana pun dapat menjadi sasaran operasi tersebut, termasuk Tiongkok yang merupakan salah satu mitra dagang penting Iran.
“Setiap negara memiliki batas waktu yang ditentukan untuk menghentikan aktivitas yang telah kami identifikasi,” ujarnya.
“Jika mereka tidak mengambil tindakan, kami akan melakukannya secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan,” tambah Bessent.
Ancaman Washington muncul ketika Presiden Donald Trump masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir enam bulan.
Langkah tersebut juga dilakukan sekitar satu bulan sebelum Trump berencana menjamu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Gedung Putih.
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Jawa Pos
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