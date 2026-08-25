Harga Minyak Mentah Dunia Menguat Tipis Usai AS Perketat Sanksi atas Iran

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat tipis pada perdagangan Selasa (25/8) pagi seiring dengan investor menilai dampak sanksi sekunder AS yang lebih keras terhadap Iran.

Melansir Investing pada pukul 08:37 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,18 poin atau 0,20 persen ke level 90,57 dollar per barel atau naik kurang dari 1 dollar jika dibandingkan dengan perdagangan jumat (21/8) pagi sebesar 90,40 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,15 poin atau 0,18 persen ke level 85,16 dollar per barel atau naik jika dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya sebesar 84,93 dollar per barel.

Dilansir Reuters, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin mengumumkan perluasan sanksi untuk memutus sumber pendanaan ekonomi Iran dan memaksa berakhirnya perang di antara kedua negara. Ia mengatakan negara-negara yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran harus menghentikannya atau berisiko dikeluarkan dari sistem keuangan berbasis dollar AS.

Namun, Bessent tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi sasaran maupun kapan hukuman tersebut akan mulai diberlakukan. Ia mengatakan negara-negara tersebut akan diberikan waktu untuk mematuhi arahan baru itu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin mengatakan AS tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer terhadap Iran. Namun, negara tersebut kini lebih mengandalkan tekanan ekonomi. Para analis menilai langkah ini mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah akibat perang.

"Pasar tampaknya menilai tekanan ekonomi sebagai jalur yang memiliki risiko lebih rendah terhadap pasokan fisik dibandingkan aksi militer. Itu sebabnya reaksi awal harga minyak justru bergerak turun, bukan melonjak lebih tinggi," kata Kepala Analis Pasar KCM, Tim Waterer.

Namun, ia memperingatkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk merespons dengan mengganggu jalur pelayaran, sehingga tetap mempertahankan premi risiko pada harga minyak.