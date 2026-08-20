IRGC: Iran Siapkan Senjata Lebih Dahsyat jika Permusuhan kembali Pecah

JawaPos.com - Iran telah menyiapkan senjata presisi yang lebih dahsyat jika kembali terjadi permusuhan di kawasan Timur Tengah, kata juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Hossein Mohebi pada Kamis (20/8).

"Jika perang kembali pecah, senjata yang kami gunakan tentu akan berbeda, baik dari segi generasi hulu ledak, tingkat presisi, jangkauan rudal, maupun parameter lainnya," kata Mohebi, seperti dikutip kantor berita Iran Defa Press.

Pejabat senior militer Iran itu menambahkan bahwa Teheran terus meningkatkan seluruh persenjataannya dengan mengembangkan senjata yang lebih presisi, lebih destruktif, dan lebih maju secara teknologi.

Mengutip pejabat AS, CNN sebelumnya melaporkan bahwa Washington beralih ke strategi "pencekikan" ekonomi secara bertahap terhadap Iran daripada mengambil tindakan militer.