Iran Soroti Serangan Kapal di Hormuz Ketika Ekspor Minyak Timur Tengah Kembali Alami Peningkatan

Iran soroti serangan kapal di Hormuz (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Iran mengklaim serangan terhadap sejumlah kapal di sekitar Selat Hormuz telah membuat kapal perang Amerika Serikat (AS) bergerak menjauh dari pesisir Iran, di tengah meningkatnya ketegangan di jalur pelayaran strategis tersebut.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (30/9), Klaim itu muncul setelah laporan media Amerika Serikat menyebut delapan Marinir AS mengalami gangguan akibat paparan asap dan kemungkinan cedera otak traumatis setelah kapal yang mereka tumpangi menjadi sasaran rudal antikapal Iran pada 14 September.
Pihak Komando Pusat AS (CENTCOM) belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut, sementara ketegangan di Selat Hormuz masih berlangsung.
Di tengah situasi tersebut, aliran minyak melalui Selat Hormuz mulai meningkat meskipun belum kembali ke tingkat sebelum konflik.
Data awal Kpler menunjukkan ekspor minyak mentah melalui selat tersebut mencapai sekitar 9,719 juta barel per hari pada September, sedangkan ekspor minyak mentah dari sejumlah negara produsen Timur Tengah mencapai 16,328 juta barel per hari.
Sebanyak 19 kapal tanker berukuran sangat besar juga tercatat melintasi Selat Hormuz dalam sepekan terakhir, meskipun aktivitas pelayaran masih berfluktuasi akibat situasi keamanan.
Sementara itu, upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan terus berlangsung melalui para mediator setelah Amerika Serikat menolak proposal Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.
Iran menyatakan tetap mempertahankan opsi tindakan militer apabila diperlukan, sedangkan sejumlah analis menilai peningkatan serangan terhadap kapal dapat menjadi bagian dari strategi tekanan Teheran jika jalur diplomatik tidak menghasilkan kesepakatan.
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Jawa Pos
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