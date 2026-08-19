Latihan Militer Bersama Dipangkas, AS Disebut Berusaha Tekan Korsel untuk Dukung Perang Iran 

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas keterlibatan AS dalam latihan militer bersama Korea Selatan bukan sekadar berkaitan dengan hubungan militer kedua negara.

Menurut Cho, langkah tersebut juga dapat menjadi tekanan agar Seoul mendukung upaya Washington dalam perang Iran, sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan lain, termasuk komitmen investasi Korea Selatan di AS.

Pernyataan itu disampaikan Cho dalam sidang parlemen Korea Selatan awal pekan ini. Ia mengatakan pesan Trump memiliki beberapa kepentingan sekaligus, mulai dari mendorong Seoul menyelesaikan persoalan yang masih tertunda hingga mengirim sinyal kepada Korea Utara.

"Saya pikir pesan Presiden Trump mencakup tekanan atas beberapa masalah yang tertunda mengenai pemerintah Korea Selatan, serta pesan ke Korea Utara dan niat Amerika Serikat untuk memecahkan kebuntuan dalam perang Iran," kata Cho.

Dugaan tekanan tersebut muncul bersamaan dengan perubahan skala latihan militer tahunan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kedua negara pada Rabu mengumumkan latihan bersama akan dipersingkat dari 11 hari menjadi lima hari.

Sejumlah latihan lapangan juga akan dikurangi setelah Trump sebelumnya memerintahkan pengurangan signifikan terhadap keterlibatan militer AS dalam latihan tersebut.

Bagi Seoul, perubahan ini bukan perkara teknis semata. Latihan militer gabungan selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dari strategi pertahanan menghadapi Korea Utara.

Namun, Pyongyang juga berulang kali mengecam latihan tersebut sebagai ancaman dan persiapan untuk melakukan invasi.