Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Juara Usai Tumbangkan Ganda Putra Korsel

Ganda putra Indonesia, Fajar/Fikri, saat melaju ke final Japan Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, keluar sebagai juara Japan Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka menumbangkan wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae di partai final.
Fajar/Fikri menang atas pasangan ranking satu dunia asal Korea Selatan itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertarungan sengit itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026) sore WIB.
Gelar juara ini menjadi gelar pertama Fajar/Fikri dalam turnamen BWF World Tour 2026. Pencapaian terbaik pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sebelumnya menjadi finalis Singapore Open 2026, yang juga merupakan turnamen level Super 750.
Kedua pasangan bertarung sengit sejak awal gim pertama. Fajar/Fikri dan Kim/Seo kerap kejar-kejaran angka hingga skor sama kuat 8-8. Namun akhirnya, Kim/Seo mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-9.
Usai jeda interval, Kim/Seo terus memperlebar jarak menjadi 14-11. Kendati demikian, Fajar/Fikri perlahan berhasil bangkit. Pasangang Indonesia itu mampu menyamakan kedudukan menjadi 16-16.
Setelah itu, Fajar/Fikri mampu membalikkan keadaan. Ganda putra ranking dua dunia itu pun sukses mempertahankan keunggulan hingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19 atas Kim/Seo.
Pada gim kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua pasangan lagi-lagi saling mebalikkan keadaan hingga skor imbang menjadi 8-8.
Fajar/Fikri mampu keluar dari tekanan dan mencapai interval gim kedua dengan skor 11-8. Usai rehat, Kim/Seo sempat menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Setelah itu, Fajar/Fikri mampu memperlebar kedudukan menjadi 17-14. T
Akan tetapi, Kim/Seo berhasil menyamakan kedudukan menjadiu 17-17. Namun pada akhirnya, Fajar/Fikri berhasil keluar dari poin-poin kritis dan menutup gim kedua dengan kemenangan 21-17, sekaligus keluar sebagai juara.
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