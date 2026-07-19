Hasil Final Japan Open 2026: Fajar/Fikri Juara Usai Tumbangkan Ganda Putra Korsel

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, keluar sebagai juara Japan Open 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka menumbangkan wakil Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae di partai final.

Fajar/Fikri menang atas pasangan ranking satu dunia asal Korea Selatan itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Pertarungan sengit itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Minggu (19/7/2026) sore WIB.

Gelar juara ini menjadi gelar pertama Fajar/Fikri dalam turnamen BWF World Tour 2026. Pencapaian terbaik pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu sebelumnya menjadi finalis Singapore Open 2026, yang juga merupakan turnamen level Super 750.

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Kedua pasangan bertarung sengit sejak awal gim pertama. Fajar/Fikri dan Kim/Seo kerap kejar-kejaran angka hingga skor sama kuat 8-8. Namun akhirnya, Kim/Seo mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-9.

Usai jeda interval, Kim/Seo terus memperlebar jarak menjadi 14-11. Kendati demikian, Fajar/Fikri perlahan berhasil bangkit. Pasangang Indonesia itu mampu menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Setelah itu, Fajar/Fikri mampu membalikkan keadaan. Ganda putra ranking dua dunia itu pun sukses mempertahankan keunggulan hingga menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19 atas Kim/Seo.

Pada gim kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Kedua pasangan lagi-lagi saling mebalikkan keadaan hingga skor imbang menjadi 8-8.

Fajar/Fikri mampu keluar dari tekanan dan mencapai interval gim kedua dengan skor 11-8. Usai rehat, Kim/Seo sempat menyamakan kedudukan menjadi 13-13. Setelah itu, Fajar/Fikri mampu memperlebar kedudukan menjadi 17-14. T