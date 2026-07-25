Sugeng Rawuh Kang! Atletico Madrid Rekrut Lee Kang-in, Bintang Timnas Korsel Disambut Pakai Bahasa Jawa

Atletico Madrid resmi merekrut Lee Kang-in hingga 2031. Eks PSG itu disambut dengan Bahasa Jawa dan memakai nomor punggung 7. (Dok. ATM)
JawaPos.com - Atletico Madrid resmi memperkenalkan Lee Kang-in sebagai rekrutan anyar untuk musim 2026/2027. Gelandang serang timnas Korea Selatan itu dikontrak hingga 30 Juni 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 7 yang sebelumnya identik dengan Antoine Griezmann.
Atletico Madrid resmi mengamankan tanda tangan Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain (PSG). Pemain berusia 25 tahun itu diikat kontrak berdurasi lima musim hingga 30 Juni 2031 untuk memperkuat Los Colchoneros di kompetisi musim 2026/2027.
Momen menarik terjadi saat Atletico Madrid memperkenalkan Lee Kang-in melalui media sosial. Klub asal Spanyol tersebut menggunakan sapaan dalam Bahasa Jawa yang langsung mencuri perhatian warganet Indonesia.
"Sugeng Rawuh, Kang In! Sapa dulu rek, pemain baru kita," tulis Atletico Madrid di akun Instagram resminya, Sabtu (25/7/2026).
Di situs resminya, Atletico Madrid menjelaskan alasan merekrut Lee Kang-in. Klub menilai sang pemain memiliki kualitas teknik, visi bermain, serta fleksibilitas tinggi di lini serang.
"Sebagai gelandang kidal berbakat, pemain berusia 25 tahun ini dapat beroperasi di posisi gelandang serang atau dari sayap mana pun, dan menonjol karena visinya, kontrol bola yang luar biasa, serta kemampuan mengoper dan menembak. Kang In Lee adalah pemain nomor 7 baru Atletico de Madrid," tulis Atletico Madrid.
Nomor punggung 7 yang dikenakan Lee Kang-in sebelumnya identik dengan Antoine Griezmann, sehingga kehadiran pemain Korea Selatan itu mendapat sorotan tersendiri.
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Lee Kang-in datang ke Atletico Madrid dengan bekal performa impresif bersama PSG sejak bergabung pada musim 2023/2024.
Berdasarkan data Transfermarkt, ia mencatatkan 124 penampilan dengan torehan 16 gol dan 16 assist di semua kompetisi.
Selama membela PSG, Lee Kang-in juga sukses mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, di antaranya dua trofi Liga Champions, tiga gelar Liga Prancis, satu UEFA Super Cup, satu FIFA Intercontinental Cup, dua Piala Prancis, dan dua Piala Super Prancis.
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