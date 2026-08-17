Iran Ucapkan Selamat HUT RI ke-81, Titip Pesan soal Kedaulatan

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Iran menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak sekadar memberikan ucapan diplomatik, Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi juga menitipkan pesan tentang pentingnya kemerdekaan, kehormatan, dan kedaulatan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Boroujerdi setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
“Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat negara saya, saya menyampaikan ucapan selamat yang setulus-tulusnya kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang mulia atas peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ke-81,” kata Boroujerdi dikutip dari ANTARA.
Dalam kesempatan tersebut, Boroujerdi tidak hanya menyampaikan ucapan selamat. Ia juga menyoroti makna 17 Agustus bagi bangsa Indonesia.
Menurutnya, Hari Kemerdekaan merupakan simbol perjuangan sekaligus tekad bangsa Indonesia untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, kehormatan, serta kedaulatan nasional.
“Tanggal 17 Agustus merupakan simbol tekad baja bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, kehormatan, kedaulatan nasional,” kata Boroujerdi.
Pernyataan itu menjadi pesan utama Iran dalam momentum HUT ke-81 RI. Kemerdekaan, dalam pandangan Boroujerdi, tidak berhenti pada keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan bangsa menjaga kehormatan dan kedaulatannya.
Boroujerdi juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan Indonesia dalam beberapa bidang. Ia menilai Indonesia telah mencatat pencapaian yang gemilang dan menunjukkan kemajuan yang semakin pesat dalam jalur pertumbuhan ekonomi.
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Selain itu, ia menyoroti stabilitas sosial serta upaya Indonesia memperkuat perdamaian dunia.
Menurut Boroujerdi, berbagai perkembangan tersebut merupakan hal yang patut diakui dan dipuji. Pesan tersebut disampaikan Iran di tengah momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
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Jawa Pos
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