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Rian Alfianto
Senin, 27 Juli 2026 | 05.35 WIB

Beri Kesempatan Diplomasi, Trump Hentikan Sementara Serangan AS ke Iran

Donald Trump. (@realdonaldtrump/Instagram) - Image

Donald Trump. (@realdonaldtrump/Instagram)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menghentikan sementara serangan udara ke Iran dengan alasan ingin memberi ruang bagi upaya diplomasi.

Keputusan itu diambil setelah hampir lima bulan konflik berlangsung dan di tengah laporan bahwa Washington juga mulai menghadapi tekanan akibat menipisnya stok sejumlah amunisi pertahanan.

Jeda operasi militer tersebut memunculkan harapan baru bagi terbukanya kembali jalur perundingan antara Washington dan Teheran. Selama akhir pekan, Iran tidak lagi menjadi sasaran serangan udara AS, sementara tidak ada laporan mengenai serangan balasan Iran terhadap negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika di kawasan.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mike Waltz, mengatakan keputusan Trump merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada proses diplomasi.

"Dia memberikan ruang untuk berbicara, dia memberikan sedikit ruang," kata Waltz kepada Fox News.

Meski demikian, Waltz tidak menjelaskan secara rinci bentuk maupun pihak yang terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Trump Pilih Diplomasi Setelah 13 Hari Serangan Berturut-turut

Penghentian sementara operasi dilakukan setelah Pentagon melancarkan serangan selama 13 malam berturut-turut terhadap sejumlah target di Iran. Sejak jeda diberlakukan, situasi relatif lebih tenang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.

Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan presiden sejak awal sebenarnya lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomasi.

"Dia selalu jelas bahwa preferensinya adalah diplomasi, tetapi dia telah menunjukkan kepada Iran apa yang akan terjadi jika mereka gagal untuk datang ke meja dengan cara yang serius."

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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