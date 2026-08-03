IRGC Klaim Hancurkan Tiga Jet Tempur F-35 AS di Yordania, Tensi Tinggi Iran-Amerika

Ilustrasi pesawat tempur F-35. (Air & Space Forces Magazine)
JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim kembali menghancurkan tiga jet tempur siluman F-35 milik Amerika Serikat dalam serangan rudal balistik yang menyasar pangkalan udara Al-Azraq di Yordania.
Jika benar, serangan tersebut menjadi eskalasi terbaru dalam konflik yang kembali memanas setelah gencatan senjata antara Washington dan Teheran dinyatakan berakhir.
Menurut laporan kantor berita Iran, IRNA, IRGC menyebut serangan dilakukan pada pagi hari 1 Agustus dengan menargetkan hanggar perbaikan serta area parkir pesawat di pangkalan udara Al-Azraq.
Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim tiga jet tempur F-35 hancur akibat serangan tersebut, sementara tiga unit lainnya mengalami kerusakan.
Klaim itu menambah daftar serangan yang sebelumnya diumumkan IRGC. Pada 30 Juli, pasukan elite Iran tersebut juga mengaku telah menghancurkan tiga pesawat F-35 di pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Yordania.
Hingga kini, belum ada konfirmasi independen maupun pernyataan resmi dari pihak Amerika Serikat mengenai klaim kerusakan pesawat tempur tersebut.
Serangan Terjadi Setelah Gencatan Senjata Berakhir
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Meningkatnya ketegangan dipicu keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada 8 Juli mengumumkan bahwa gencatan senjata yang dicapai dengan Iran pada malam 18 Juni tidak lagi berlaku.
Sejak saat itu, militer AS melancarkan beberapa serangan terhadap sasaran di wilayah Iran.
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut merupakan aksi balasan atas langkah Teheran yang dituding mengancam kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia.
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