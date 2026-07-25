IRGC Ancam Serang Pangkalan Militer Inggris jika Dipakai AS Gempur Iran, Sebut London Dalang Konflik Timur Tengah

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melontarkan ancaman keras kepada Inggris. Teheran menegaskan seluruh pangkalan militer Inggris yang digunakan Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan ke wilayah Iran akan dianggap sebagai sasaran militer yang sah.

Peringatan itu disampaikan IRGC pada Kamis di tengah meningkatnya kembali ketegangan antara Iran, AS, dan Israel. Selain mengancam akan menyerang fasilitas militer Inggris, IRGC juga menuduh London berperan besar dalam operasi militer gabungan AS dan Israel terhadap Iran.

Dalam pernyataannya, IRGC menyebut AS kini menggunakan pesawat pengebom strategis B-1 yang lepas landas dari RAF Fairford di Inggris setelah kapal-kapal perang Amerika di Samudra Hindia dilaporkan kehabisan persediaan rudal jelajah.

"Setiap pangkalan yang digunakan untuk melakukan agresi terhadap wilayah Iran merupakan target yang sah bagi kami," tegas IRGC mengutip media lokal Iran.

Iran juga memperingatkan Inggris agar tidak semakin memperburuk situasi. Menurut IRGC, London merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah karena keterlibatannya dalam operasi militer terhadap Iran.

IRGC menyatakan Inggris adalah "arsitek utama ketidakstabilan" di kawasan dan memiliki salah satu peran terbesar dalam serangan yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran.

IRGC Klaim Serang Pangkalan AS di Qatar

Dalam pernyataan terpisah, IRGC mengklaim telah menyerang unit peperangan elektronik milik AS yang berada di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar.

Pasukan elite Iran itu juga mengaku serangan tersebut merusak menara pengatur lalu lintas udara di fasilitas militer yang menjadi salah satu basis utama operasi militer AS di kawasan Teluk.