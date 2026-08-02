Lagi, IRGC Hancurkan 3 Pesawat Tempur F-35 AS di Yordania

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menghancurkan tiga jet tempur F-35 AS lagi di Yordania. Ihwal hal ini dilaporkan IRNA.

Dilansir dari Antara, Minggu (2/8), menurut kantor berita tersebut, IRGC mengklaim pasukan udara mereka telah menyerang hanggar perbaikan dan area parkir F-35 di pangkalan udara Al-Azraq dengan beberapa rudal balistik pada pagi hari 1 Agustus.

Serangan itu menghancurkan tiga jet tempur F-35 dan merusak tiga lainnya, menurut publikasi tersebut.

Pada Kamis, 30 Juli, IRGC melaporkan hancurnya tiga pesawat F-35 di pangkalan AS di Yordania.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada 8 Juli bahwa gencatan senjata yang dicapai dengan Iran pada malam 18 Juni tidak lagi berlaku. Militer AS telah melakukan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli.

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Komando Pusat AS mengklaim serangan tersebut sebagai serangan balasan atas tindakan Teheran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.