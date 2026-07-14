Uni Eropa Bersiap Batasi Akses Media Sosial untuk Anak, Cek Alasannya

JawaPos.com - Komisi Uni Eropa tengah menyiapkan langkah untuk memperketat akses anak-anak terhadap media sosial.

Itu setelah mereka menerima laporan terbaru yang menyoroti dampak negatif platform digital terhadap kesehatan mental generasi muda.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, pembatasan berdasarkan usia menjadi hal yang semakin mendesak untuk diterapkan.

"Kita memerlukan aturan pembatasan yang sesuai dengan kelompok usia. Persoalannya bukan apakah anak-anak bisa membuka media sosial, tetapi apakah dan kapan media sosial boleh menjangkau anak-anak kita," ujar von der Leyen dalam konferensi pers dikutip dari Engadget, Selasa (14/7).

Laporan tersebut disusun oleh psikolog anak Dr. Jörg M. Fegert bersama ahli epidemiologi Dr. Maria Melchior.

Hasil kajian menunjukkan anak-anak di Eropa rata-rata menghabiskan empat hingga enam jam setiap hari di media sosial.

Hampir 60 persen di antaranya mengalami gangguan pada perkembangan sosial dan emosional serta lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental.

Kondisi tersebut berdampak pada kualitas tidur, kemampuan berkonsentrasi, hingga meningkatnya risiko depresi dan kecemasan.

Berdasarkan temuan tersebut, para peneliti menyarankan agar anak di bawah usia 13 tahun hanya dapat mengakses media sosial jika berada di bawah pengawasan orang tua atau guru.

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