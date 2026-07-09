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Rian Alfianto
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.08 WIB

Ledakan Guncang Selat Hormuz usai AS-Iran Kembali Saling Serang, Teheran Ancam Balik 

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters). - Image

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters).

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memerintahkan serangan militer ke Iran setelah mengancam akan 'menghantam mereka lebih keras' menyusul saling serang yang terjadi sehari sebelumnya. 

Melansir BBC, serangan terbaru dilaporkan memicu ledakan di sejumlah wilayah strategis Iran di sekitar Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia.

Di sisi lain, Iran tak tinggal diam. Teheran mengecam serangan tersebut dan memperingatkan bahwa setiap aksi militer Amerika akan dibalas. 

Ketegangan yang kembali memanas ini juga memicu insiden keamanan di sejumlah negara Teluk, meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan dan keamanan jalur perdagangan internasional.

Menurut laporan media pemerintah Iran, ledakan terdengar di sejumlah kota pesisir selatan, termasuk Sirik, Bandar Abbas, Konarak, dan Chabahar. Bandar Abbas dan Sirik merupakan kota pelabuhan yang berada di tepi Selat Hormuz.

Tak lama setelah operasi militer berlangsung, Trump mengklaim serangan itu merupakan balasan atas dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut sehari sebelumnya.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang juga menjadi kepala negosiator Iran dalam pembicaraan dengan Amerika menegaskan negaranya tidak akan tinggal diam.

Melalui akun X, ia menulis: "Amerika masih belum belajar bahwa intimidasi dan melanggar janji tidak lagi bebas biaya."

"Biarkan saya mengatakannya dengan jelas: jika Anda menyerang, Anda akan terkena," lanjut Ghalibaf.

Editor: Sabik Aji Taufan
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