SpaceX Pegang 18.712 Bitcoin, Grayscale Prediksi IPO Elon Musk Ubah Peta Raja Korporasi BTC

JawaPos.com – Dominasi Michael Saylor sebagai ikon korporasi pemegang Bitcoin mungkin belum akan berakhir dari sisi jumlah kepemilikan, tetapi dari sisi valuasi perusahaan, Elon Musk berpotensi segera mengambil alih panggung. Jika IPO SpaceX berjalan sesuai ekspektasi pada Juni mendatang, perusahaan antariksa tersebut diproyeksikan menjadi perusahaan publik paling bernilai yang memiliki Bitcoin dalam neracanya.

Dikutip dari news.bitcoin.com, Rabu (27/5), manajer aset kripto Grayscale menyebut SpaceX berpotensi mengubah peta persaingan korporasi pemegang BTC. Berdasarkan dokumen registrasi S-1 yang diajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, SpaceX tercatat memiliki 18.712 BTC.

Dengan harga Bitcoin saat ini, kepemilikan tersebut bernilai sekitar USD 1,63 miliar atau setara Rp 29,1 triliun dengan kurs Rp 17.850. Menariknya, jumlah ini tidak berubah dibanding tahun sebelumnya.

Dalam dokumen itu, SpaceX menegaskan: “Perusahaan memiliki kepemilikan dan kontrol atas aset digitalnya, yang terdiri dari Bitcoin, dan menggunakan serta akan terus menggunakan kustodian pihak ketiga untuk menyimpan Bitcoin tersebut.”

SpaceX vs Strategy, Siapa Raja Bitcoin Korporasi? Grayscale membedakan perusahaan pemegang Bitcoin ke dua kategori.

Pertama adalah Digital Asset Treasuries (DAT), yakni perusahaan yang pada dasarnya menjadi kendaraan investasi Bitcoin melalui pasar publik. Contoh paling dominan tentu Strategy milik Michael Saylor.

Strategy saat ini memegang 843.738 BTC, menjadikannya perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin terbesar secara absolut. Dengan harga saat ini, nilainya mencapai sekitar USD 75,3 miliar atau Rp 1.344 triliun.

Kategori kedua adalah perusahaan operasional yang menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari treasury management, bukan bisnis utama mereka. SpaceX masuk kelompok ini, bersama Tesla, Coinbase, dan Block.

Head of Research Grayscale, Zach Pandl, menegaskan: “SpaceX diperkirakan akan menjadi perusahaan publik paling bernilai yang memegang bitcoin.”