Resmi! Hamas Siap Serahkan Kekuasaan di Gaza kepada Administrasi Bentukan AS, tetapi Tetap Menolak Melucuti Senjata

JawaPos.com - Hamas menyatakan kesiapannya mengakhiri kendali politiknya di Jalur Gaza setelah hampir dua dekade berkuasa dengan menyerahkan otoritas pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan transisi yang didukung Amerika Serikat.



Keputusan tersebut dipandang sebagai perkembangan penting dalam dinamika politik Gaza, meskipun belum memberikan kepastian mengenai masa depan proses perdamaian maupun rekonstruksi wilayah yang hingga kini masih dilanda krisis kemanusiaan.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (7/7/2026), pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan pengunduran diri kepala administrasi Hamas di Gaza, Mohammed al-Farra. Dalam pernyataannya, ia menegaskan seluruh persiapan administrasi telah dilakukan agar pemerintahan dapat dialihkan kepada NCAG.

"Setelah memastikan seluruh persiapan yang diperlukan untuk penyerahan sistem pemerintahan di Jalur Gaza telah selesai, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya sebagai ketua Komite Tindak Lanjut Pekerjaan Pemerintah di Jalur Gaza dan ketua Komite Darurat Pemerintah," ujarnya.

Al-Farra menjelaskan bahwa Hamas bersedia segera mengakhiri perannya sebagai pengarah politik pemerintahan Gaza. Namun, aparatur sipil dan pegawai pemerintahan akan tetap menjalankan tugasnya secara profesional hingga NCAG benar-benar dapat memasuki dan mengambil alih administrasi wilayah tersebut.



Kendati demikian, peluang terjadinya transisi kekuasaan dalam waktu dekat masih dipenuhi hambatan. NCAG sendiri telah dibentuk sejak Januari lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Namun, pemerintah Israel hingga kini belum mengizinkan 13 anggota komite tersebut memasuki Gaza sehingga seluruh anggotanya masih berada di Kairo, Mesir.



Ketua NCAG, Ali Shaath, menyatakan komitenya siap mengambil alih tanggung jawab pemerintahan segera setelah memperoleh akses dan dukungan yang diperlukan.

"Kami sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah sumber daya dan kemampuan yang diperlukan tersedia," tulisnya melalui media sosial.

