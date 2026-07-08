Ketidakhadiran Mojtaba Khamenei dalam Prosesi Pemakaman Ali Khamenei Picu Kekhawatiran Publik atas Situasi Keamanan Iran

JawaPos.com – Keluarga Khamenei masih menjalani masa berkabung setelah wafatnya mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan udara yang juga menewaskan sejumlah anggota keluarganya.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (7/7), Prosesi pemakaman dihadiri jutaan pelayat serta perwakilan dari berbagai negara. Namun, perhatian publik justru tertuju pada ketidakhadiran Pemimpin Tertinggi Iran saat ini, Mojtaba Khamenei, selama rangkaian upacara tersebut.

Pemerintah Iran menyatakan Mojtaba Khamenei tidak menghadiri prosesi pemakaman karena ancaman keamanan yang masih berlangsung setelah serangan tersebut.

Meski demikian, kehadiran sejumlah anggota keluarga Khamenei dan pejabat tinggi Iran membuat absennya Mojtaba memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Banyak warga Teheran mengaku mulai mempertanyakan kondisi keamanan negara setelah pemimpin tertinggi tidak tampil di hadapan publik.

Ketidakhadiran Mojtaba juga memicu beredarnya rumor mengenai kondisi kesehatannya setelah serangan yang menewaskan ayah dan istrinya. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa ia diduga mengalami luka serius, meskipun belum ada penjelasan resmi yang mengonfirmasi kabar tersebut.

Situasi itu semakin memunculkan keraguan sebagian masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah mengenai kondisi pemimpin negara.