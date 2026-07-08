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Syahrul Yunizar
Kamis, 9 Juli 2026 | 09.47 WIB

Jadi Salah Satu Pilar Strategis Bangsa, Ketua MPR Berharap Muktamar ke-23 Al Washliyah Lahirkan Gagasan Besar

Ketua MPR Ahmad Muzani saat hadir dalam Muktamar ke-23 Al Washliyah di Jakarta. (Al Washliyah) - Image

Ketua MPR Ahmad Muzani saat hadir dalam Muktamar ke-23 Al Washliyah di Jakarta. (Al Washliyah)

JawaPos.com - Ketua MPR Ahmad Muzani berharap Muktamar ke-23, Al Jam'iyatul Washliyah atau Al Washliyah melahirkan gagasan besar. Menurut dia, organisasi keagamaan Islam tersebut menjadi salah satu pilar strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat hadir dalam pembukaan Muktamar ke-23 Al Washliyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur (Jaktim). Sejak berdiri pada 1930, organisasi tersebut banyak memberi sumbangsih bagi masyarakat Indonesia.

Selama ini, kata Ahmad Muzani, Al Washliyah sudah berkontribusi dalam mengawal pendidikan, dakwah, dan sosial di Indonesia. Peran tersebut menegaskan bahwa Al Washliyah adalah salah satu pilar strategis dalam menjaga moral bangsa dan memperkokoh persatuan nasional.

Muktamar ke-23 ini harus menjadi momentum melahirkan gagasan besar untuk menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu (8/7).

Menurut Muzani, organisasi kemasyarakatan Islam seperti Al Washliyah harus terus eksis. Karena itu, mereka perlu bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Tentu saja tanpa kehilangan akar nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Di sela-sela Muktamar tersebut, Al Washliyah menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kerja sama itu mencakup berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan 3 pilar utama Al Washliyah. Yakni pendidikan, dakwah, dan sosial-ekonomi.

Secara lebih terperinci dijelaskan bahwa kerja sama itu mencakup pemberdayaan ekonomi umat, dalam konteks penguatan program-program produktif untuk mustahik di lingkungan Al Washliyah. Program tersebut dijalankan melalui bantuan modal usaha dan pelatihan.

Kemudian beasiswa pendidikan yang disalurkan lewat bantuan pendidikan dan beasiswa BAZNAS. Beasiswa tersebut diberikan kepada para pelajar, santri, dan mahasiswa berprestasi yang masuk kategori kurang mampu di lembaga pendidikan binaan Al Washliyah.

Terakhir kerja sama dakwah dan penguatan kelembagaan melalui sinergi program dakwah di wilayah-wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar serta standarisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al Washliyah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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