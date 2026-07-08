Jadi Salah Satu Pilar Strategis Bangsa, Ketua MPR Berharap Muktamar ke-23 Al Washliyah Lahirkan Gagasan Besar

Ketua MPR Ahmad Muzani saat hadir dalam Muktamar ke-23 Al Washliyah di Jakarta. (Al Washliyah)
JawaPos.com - Ketua MPR Ahmad Muzani berharap Muktamar ke-23, Al Jam'iyatul Washliyah atau Al Washliyah melahirkan gagasan besar. Menurut dia, organisasi keagamaan Islam tersebut menjadi salah satu pilar strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Ahmad Muzani saat hadir dalam pembukaan Muktamar ke-23 Al Washliyah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur (Jaktim). Sejak berdiri pada 1930, organisasi tersebut banyak memberi sumbangsih bagi masyarakat Indonesia.
Selama ini, kata Ahmad Muzani, Al Washliyah sudah berkontribusi dalam mengawal pendidikan, dakwah, dan sosial di Indonesia. Peran tersebut menegaskan bahwa Al Washliyah adalah salah satu pilar strategis dalam menjaga moral bangsa dan memperkokoh persatuan nasional.
”Muktamar ke-23 ini harus menjadi momentum melahirkan gagasan besar untuk menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks,” kata dia dalam keterangan resmi pada Rabu (8/7).
Menurut Muzani, organisasi kemasyarakatan Islam seperti Al Washliyah harus terus eksis. Karena itu, mereka perlu bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Tentu saja tanpa kehilangan akar nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.
Di sela-sela Muktamar tersebut, Al Washliyah menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kerja sama itu mencakup berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan 3 pilar utama Al Washliyah. Yakni pendidikan, dakwah, dan sosial-ekonomi.
Baca Juga:Prabowo dan PM India Narendra Modi Resmikan Kerja Sama Restorasi Candi Prambanan hingga 2036
Secara lebih terperinci dijelaskan bahwa kerja sama itu mencakup pemberdayaan ekonomi umat, dalam konteks penguatan program-program produktif untuk mustahik di lingkungan Al Washliyah. Program tersebut dijalankan melalui bantuan modal usaha dan pelatihan.
Kemudian beasiswa pendidikan yang disalurkan lewat bantuan pendidikan dan beasiswa BAZNAS. Beasiswa tersebut diberikan kepada para pelajar, santri, dan mahasiswa berprestasi yang masuk kategori kurang mampu di lembaga pendidikan binaan Al Washliyah.
Terakhir kerja sama dakwah dan penguatan kelembagaan melalui sinergi program dakwah di wilayah-wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar serta standarisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Al Washliyah.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah