Delegasi RI Berangkat ke Pemakaman Ali Khamenei pada Kamis Malam

JawaPos.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan delegasi Pemerintah Indonesia berangkat ke Masyhad, Iran, pada Kamis malam (9/7) untuk mengikuti upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

"Kami akan terbang langsung dari Jakarta menuju Masyhad, kota yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Ayatollah Ali Khamenei," kata Muzani saat ditemui usai kunjungan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/7).

Muzani mengatakan rombongan diperkirakan tiba di Masyhad pada Jumat (10/7) pagi. Delegasi akan langsung berangkat ke tempat peristirahatan terakhir Khamenei untuk selanjutnya mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Iran.

"Tidak menginap. Sampai pagi. Paginya pemakaman, siang ziarah, terus setelah itu berbicara dengan, katanya, kami akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Ketua Parlemen Iran," jelasnya.

Menurut Muzani, formasi delegasi Pemerintah Indonesia masih sama dengan yang direncanakan sebelumnya, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, dirinya selaku utusan khusus presiden, ditambah sejumlah ulama. "Mungkin akan ada beberapa ulama yang ikut, cuman saya belum tahu namanya," ucapnya.

Ali Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran selama hampir 37 tahun. Khamenei meninggal dunia dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari 2026.