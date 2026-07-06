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Rian Alfianto
Senin, 6 Juli 2026 | 18.51 WIB

Pimpinan Hamas dan Hizbullah Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran

Ribuan warga Iran mengikuti doa bersama untuk Ayatollah Ali Khamenei pada hari kedua prosesi pemakaman di Grand Mosalla, Teheran / Foto: The Guardian - Image

Ribuan warga Iran mengikuti doa bersama untuk Ayatollah Ali Khamenei pada hari kedua prosesi pemakaman di Grand Mosalla, Teheran / Foto: The Guardian

JawaPos.com - Sejumlah pemimpin kelompok militer yang selama ini didukung Iran menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran.

Akhir pekan lalu, di antara tamu yang hadir terpantau ada delegasi Hamas, Hizbullah Lebanon, Jihad Islam Palestina, hingga perwakilan Houthi dari Yaman.

Kehadiran mereka menjadi sorotan karena mencerminkan hubungan erat Iran dengan kelompok-kelompok yang selama ini tergabung dalam jaringan yang oleh Teheran disebut sebagai poros perlawanan atau (axis of resistance).

Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menetapkan Hamas, Hizbullah, dan Houthi sebagai organisasi teroris.

Media pemerintah Iran melaporkan, para utusan Hamas dan Hizbullah juga menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di sela-sela rangkaian upacara penghormatan terakhir untuk Khamenei.

Puluhan ribu warga memadati kompleks keagamaan Grand Mosalla di ibu kota Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei.

Selama memimpin Iran sejak 1989, ia menjadi figur dengan kewenangan tertinggi yang memiliki keputusan akhir dalam berbagai kebijakan strategis negara.

Sementara melansir France24, delegasi Hizbullah dipimpin oleh pejabat senior sekaligus mantan menteri Lebanon, Mohammed Fneish.

Menurut keterangan kelompok tersebut kepada media Lebanon, rombongan juga membawa sejumlah pejabat serta keluarga anggota Hizbullah yang gugur maupun terluka.

Editor: Kuswandi
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