AS Setuju Tunda Negosiasi Demi Hormati Prosesi Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim Iran kini sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Washington, usai meningkatnya ketegangan kedua negara dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Trump, pemerintah AS bahkan menunda proses negosiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berpidato di kawasan Mount Rushmore, South Dakota, dalam perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat (3/7) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Trump menyebut Teheran kini berkeinginan kuat untuk menyelesaikan perselisihan dengan Amerika Serikat.

"Mereka sangat ingin menetap. Mereka sangat ingin menetap. Kami memberinya libur seminggu untuk pemakaman karena kami baik," klaim Trump.

Trump tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk negosiasi yang dimaksud maupun perkembangan terbaru dari pembicaraan antara Washington dan Teheran.

Ia hanya menegaskan bahwa jeda negosiasi diberikan agar prosesi pemakaman Khamenei yang telah dimulai di Iran dapat berlangsung.

Selain membahas Iran, Trump juga menyoroti kekuatan militer Amerika Serikat yang menurutnya menjadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan posisi negaranya di panggung global.

"Kami menciptakan militer terkuat dan terkuat. Kami memenangkan dua perang dunia," ujar Trump dikutip via Yeni Safak.