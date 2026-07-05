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Rian Alfianto
Minggu, 5 Juli 2026 | 13.34 WIB

Pemimpin Rusia Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Sebut Iran Akan Menang Atas AS

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memberikan penghormatan kepada Khamenei di Teheran, Iran, pada hari Jumat. (Reuters via SCMP) - Image

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memberikan penghormatan kepada Khamenei di Teheran, Iran, pada hari Jumat. (Reuters via SCMP)

JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat (AS) maupun negara-negara lain.

Menurut dia, bangsa Iran akan mampu melewati konflik kali ini dan keluar sebagai pemenang.

Pernyataan tersebut disampaikan Medvedev saat menghadiri rangkaian upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Seyed Ali Khamenei di Teheran, Jumat (3/7).

Ia memimpin delegasi Rusia yang hadir untuk menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran.

Dalam video yang diunggah melalui kanal Telegram pribadinya, Medvedev mengatakan Rusia turut berduka atas wafatnya Ayatollah Khamenei dan meyakini peristiwa tersebut justru memperkuat persatuan rakyat Iran.

"Bangsa Iran akan keluar sebagai pemenang dalam perjuangan melawan Amerika Serikat," kata Medvedev.

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah meski menghadapi tekanan dari AS maupun negara-negara lain.

Menurut Medvedev, pemerintah dan rakyat Rusia menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Ayatollah Khamenei.

Ia menyebut Moskow ikut merasakan duka yang dialami rakyat Iran atas kehilangan sosok yang dinilai memiliki peran penting bagi negara tersebut.

"Atas nama kepemimpinan dan rakyat Federasi Rusia, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya Ayatollah Khamenei. Kami berduka bersama rakyat Iran atas kehilangan yang sangat besar ini," ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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