Delegasi Hizbullah Bertemu Menlu Iran di Sela peringatan kematian Khamenei

Ilustrasi pejuang Hizbullah di Lebanon selatan. (Modern Diplomacy).
JawaPos.com - Delegasi resmi dari kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah yang dipimpin Muhammad Fneish, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran pada Sabtu (4/7).
Kunjungan tersebut dilakukan saat delegasi Hizbullah menghadiri upacara penghormatan bagi Pemimpin Revolusi Islam yang gugur, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
Delegasi yang terdiri atas sejumlah pejabat senior Hizbullah itu menyatakan mereka mewakili Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem.
Fneish menyampaikan belasungkawa dan salam dari Sheikh Qassem kepada Pemimpin Iran, presiden, pemerintah, dan rakyat Iran.
Ia juga menyampaikan duka cita atas gugurnya Ayatollah Khamenei, anggota keluarganya, para komandan militer, pejabat pemerintah, dan warga sipil dalam serangan yang menurut pernyataan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.
Fneish memuji keteguhan rakyat Iran, kinerja Angkatan Bersenjata Iran, serta upaya diplomatik negara itu. Ia juga mengapresiasi dukungan Iran terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional Lebanon.
Menanggapi kehadiran delegasi dari Hizbullah, Araghchi mengucapkan terima kasih kepada delegasi Hizbullah atas kehadiran mereka dalam upacara peringatan tersebut serta penyampaian pesan dari Sheikh Qassem.
Diplomat senior itu menyebut perlawanan Hizbullah terhadap Israel sebagai sumber kebanggaan bagi Lebanon dan dunia Islam, serta menegaskan kembali dukungan berkelanjutan Iran terhadap kelompok tersebut.
Menlu Iran juga memberikan penghormatan kepada mendiang Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah dan anggota Hizbullah lainnya yang tewas dalam konflik. Ia mengatakan Iran akan terus berupaya mengakhiri perang di Lebanon dan menghentikan pendudukan sesuai dengan butir pertama nota kesepahaman gencatan senjata.
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