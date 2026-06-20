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Rian Alfianto
Sabtu, 20 Juni 2026 | 22.39 WIB

Trump Turun Tangan, Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata di Tengah Ancaman Gagalnya Damai AS-Iran

Trump turun tangan hingga Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata. Namun serangan di Lebanon masih mengancam damai AS-Iran. - Image

Trump turun tangan hingga Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata. Namun serangan di Lebanon masih mengancam damai AS-Iran.

JawaPos.com - Israel dan Hizbullah sepakat melakukan gencatan senjata pada Jumat (19/6) setelah eskalasi pertempuran mematikan di Lebanon mengancam menggagalkan proses perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan tersebut tercapai setelah Presiden AS Donald Trump mengaku turun tangan dan meminta Israel menghentikan operasi militernya.

Trump mengatakan dirinya telah berbicara dengan pihak Israel sebelum kesepakatan diumumkan. Menurutnya, penghentian pertempuran menjadi perkembangan positif di tengah upaya Washington dan Teheran menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

"Ini positif. Ini sedikit lapisan gula pada kue," kata Trump kepada NBC News melalui sambungan telepon.

Namun demikian, Trump tidak menjelaskan apakah dirinya berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau melalui pejabat lainnya.

Meski kedua pihak telah menyatakan menerima gencatan senjata, kondisi di lapangan masih menunjukkan ketegangan.
Seorang sumber Hizbullah mengatakan kelompok tersebut akan mematuhi kesepakatan yang dicapai. Namun, menurutnya, pasukan Israel masih melakukan penembakan dan berupaya bergerak lebih jauh ke wilayah Lebanon.

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter menegaskan negaranya berkomitmen penuh terhadap penghentian pertempuran.

"Israel berkomitmen kuat untuk gencatan senjata segera," ujar Leiter.

Ia menambahkan bahwa Israel telah menghentikan operasi ofensifnya.

Serangan Israel Mengancam Kesepakatan Damai AS-Iran

Editor: Estu Suryowati
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