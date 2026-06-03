Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 3 Juni 2026 | 15.59 WIB

Hizbullah Akan Patuhi Gencatan Senjata Jika Israel Berhenti Menyerang

Ilustrasi pejuang Hizbullah di Lebanon selatan. (Modern Diplomacy). - Image

Ilustrasi pejuang Hizbullah di Lebanon selatan. (Modern Diplomacy).

JawaPos.com - Mahmoud Qamati, anggota pimpinan politik kelompok Syiah mengatakan, gerakan Hizbullah Lebanon siap mematuhi gencatan senjata. Hal ini akan dilakukan jika Israel berhenti menyerang seluruh wilayah Lebanon. 

"Kami telah memberi tahu semua pihak terkait bahwa kami telah membatalkan formula pertukaran antara wilayah pinggiran selatan Beirut dengan permukiman utara [Israel]," kata Qamati kepada stasiun penyiaran Al-Araby yang berbasis di Qatar, dilansir dari Antara, Rabu (3/6).

Qamaty melanjutkan bahwa pihaknya telah menyepakati gencatan senjata yang nyata serta komprehensif, dan siap berkomitmen terhadap hal itu.

Dia juga menyatakan Hizbullah menolak "garis kuning" di Lebanon selatan demi membebaskan seluruh wilayahnya. Ia pun bersumpah menyerang target lebih dalam di Israel jika musuh terus melanjutkan agresi dan membombardir pinggiran Beirut.

Pada Senin, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran kota Beirut, yang disebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata Washington dan Teheran oleh Kementerian Luar Negeri Iran.

Di hari yang sama, setelah pembicaraan dengan Netanyahu dan para pejabat Hizbullah, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa gerakan Lebanon dan Israel telah menyetujui gencatan senjata. Namun, tentara Israel terus melakukan serangan di kota-kota di Lebanon selatan sehari setelahnya.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Hizbullah Menentang Pembicaraan Antara Lebanon dengan Israel - Image
Internasional

Hizbullah Menentang Pembicaraan Antara Lebanon dengan Israel

Senin, 13 April 2026 | 22.37 WIB

Arab Saudi Kutuk Agresi dan Tolak Pelanggaran Israel atas Kedaulatan Lebanon - Image
Internasional

Arab Saudi Kutuk Agresi dan Tolak Pelanggaran Israel atas Kedaulatan Lebanon

Selasa, 2 Juni 2026 | 15.37 WIB

Serangan Drone Hizbullah Kembali Memukul Pasukan Israel, Satu Anggota IDF Tewas - Image
Internasional

Serangan Drone Hizbullah Kembali Memukul Pasukan Israel, Satu Anggota IDF Tewas

Senin, 1 Juni 2026 | 16.21 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore