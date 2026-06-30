Anak Mantan Presiden Alberto Fujimori Menang Pilpres Peru, Keiko Janji Pulihkan Keamanan dan Stabilitas

Keiko Fujimori terpilih jadi Presiden Peru. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Keiko Fujimori, putri mantan Presiden Peru Alberto Fujimori, memenangkan pemilihan presiden Peru setelah mengungguli kandidat sayap kiri Roberto Sanchez dalam putaran kedua yang berlangsung ketat.
Kemenangan tipis tersebut mengantarkan Keiko ke kursi kepresidenan pada percobaan keempatnya, sekaligus menandai kembalinya keluarga Fujimori ke pucuk kekuasaan negara Amerika Selatan itu.
Berdasarkan hasil akhir penghitungan suara, Keiko Fujimori unggul kurang dari 50.000 suara dari lebih dari 18 juta suara yang masuk pada pemungutan suara 7 Juni.
Meski hasil penghitungan telah rampung, Juri Pemilu Nasional Peru baru dijadwalkan mengumumkan pemenang secara resmi pada 3 Juli setelah menyelesaikan pemeriksaan surat suara yang disengketakan.
Menanggapi kemenangan tersebut, Keiko menyampaikan komitmennya untuk membawa Peru keluar dari krisis keamanan dan ketidakstabilan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Setiap kali kita semakin dekat untuk memulai jalan menuju ketertiban dan harapan bagi seluruh rakyat Peru," tulis Keiko Fujimori di akun X setelah dinyatakan sebagai pemenang.
Keiko Fujimori bukan nama baru dalam politik Peru. Politikus berusia 51 tahun itu merupakan putri Alberto Fujimori, presiden yang memimpin Peru pada 1990–2000 dan hingga kini masih menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah negara tersebut.
Di satu sisi, Alberto Fujimori dipuji karena berhasil menumpas pemberontakan kelompok Maois Shining Path dan mengendalikan hiperinflasi yang sempat melumpuhkan perekonomian Peru.
Namun di sisi lain, pemerintahannya juga dibayangi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Ia akhirnya dijatuhi hukuman penjara atas kasus korupsi serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dalam operasi pemberantasan terorisme.
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