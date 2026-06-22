Fuji Pertemukan Rakin Khan dengan Kedua Orang Tuanya, Hubungan Amara Semakin Serius?

Momen saat kedua orang tua Fuji makan bersama Rakin Khan. (TikTok: randomeyy0)
JawaPos.com - Kedekatan hubungan antara Fujianti Utami Putri atau Fuji dengan pengusaha asal Negeri Jiran bernama Rakin Khan menjadi pusat perhatian netizen di media sosial sejak beberapa waktu belakangan.
Netizen menduga, hubungan asmara Fuji dan Rakin Khan kini semakin serius setelah sang selebgram membawa Rakin Khan ke rumah orang tuanya dan kemudian mempertemukannya dengan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, sebagaimana terlihat dalam unggahan akun TikTok @randomeyy0.
Dalam unggahan tersebut, terlihat kedua orang tua Fuji bersama Rakin Khan sedang berada di meja makan untuk makan bareng. Dalam momen itu, Haji Faisal dan istri memperlihatkan ekspresi wajah yang ceria.
Haji Faisal mengaku tidak mau terlalu masuk ke dalam urusan pribadi Fuji terkait urusan asmaranya. Dia memasrahkan sepenuhnya kepada sang putri dengan siapa dia merasa cocok untuk merajut hubungan dan nantinya bakal menikah.
"Itu semua keputusannya ke Fuji. Karena perjalanan hidup ini panjang, apalagi dia baru berusia 23 tahun," kata Haji Faisal.
Tapi dalam pandangannya sebagai orang tua, Fuji saat ini masih berusia 23 tahun sebaiknya fokus ke hidup dan kariernya terlebih daripada mengurusi pernikahan. Haji Faisal menilai, Fuji masih terlalu muda untuk menikah di tahun ini.
"Jalani hidupnya dulu, biarkan dia jalani kariernya dulu," kata Haji Faisal.
Sebelumnya, Fuji dan Rakin Khan kedapatan bersama dalam sejumlah kesempatan sejak beberapa waktu belakangan.
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Fuji sendiri sempat membagikan foto mesra di akun media sosialnya. Dalam unggahannya tersebut, Fuji dan Rakin Khan tampak saling berpegangan tangan romantis, sehingga kedekatan mereka jadi semakin mendapat sorotan publik.
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