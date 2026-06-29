Gelombang Panas Ekstrem Landa Eropa, WHO Catat Lebih dari 1.300 Orang Meninggal dalam Sepekan

JawaPos.com - Gelombang panas ekstrem dilaporkan tengah melanda Eropa sejak beberapa hari lalu dan disebut telah menewaskan lebih dari 1.300 orang.

HuOrganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut suhu tinggi yang melampaui 40 derajat Celsius menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, sementara Perancis menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan, lebih dari 1.300 kematian berlebih (excess deaths) tercatat di Eropa sejak 21 Juni 2026. Ia menilai banyak negara di kawasan tersebut belum siap menghadapi cuaca panas ekstrem.

"Rumah, tempat kerja, dan sekolah Eropa tidak dibangun untuk suhu ini," tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui media sosial pada Minggu.

Fenomena excess deaths merujuk pada jumlah kematian yang melebihi rata-rata normal dalam periode tertentu dan sering digunakan untuk mengukur dampak suatu bencana atau kondisi luar biasa, termasuk gelombang panas.

Perancis Catat Sekitar 1.000 Kematian Tambahan Sementara itu, mengutip Euronews, Perancis menjadi negara yang paling terdampak dalam gelombang panas kali ini. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis (Public Health France) melaporkan sekitar 1.000 kematian tambahan sejak Rabu, 24 Juni.