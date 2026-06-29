Gelombang Panas Ekstrem Landa Eropa, WHO Catat Lebih dari 1.300 Orang Meninggal dalam Sepekan

Ilustrasi gelombang panas ekstrem Landa Eropa. (New Scientist)
JawaPos.com - Gelombang panas ekstrem dilaporkan tengah melanda Eropa sejak beberapa hari lalu dan disebut telah menewaskan lebih dari 1.300 orang.
HuOrganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut suhu tinggi yang melampaui 40 derajat Celsius menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, sementara Perancis menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan, lebih dari 1.300 kematian berlebih (excess deaths) tercatat di Eropa sejak 21 Juni 2026. Ia menilai banyak negara di kawasan tersebut belum siap menghadapi cuaca panas ekstrem.
"Rumah, tempat kerja, dan sekolah Eropa tidak dibangun untuk suhu ini," tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui media sosial pada Minggu.
Fenomena excess deaths merujuk pada jumlah kematian yang melebihi rata-rata normal dalam periode tertentu dan sering digunakan untuk mengukur dampak suatu bencana atau kondisi luar biasa, termasuk gelombang panas.
Sementara itu, mengutip Euronews, Perancis menjadi negara yang paling terdampak dalam gelombang panas kali ini. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis (Public Health France) melaporkan sekitar 1.000 kematian tambahan sejak Rabu, 24 Juni.
"Sejak 24 Juni, sekitar 1.000 kematian tambahan (angka yang tidak terkonsolidasi) telah diamati dibandingkan dengan kematian yang tercatat pada bulan-bulan sebelumnya," kata Public Health France dalam keterangannya.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!