Jepang Cetak Rekor Impresif: Tak Pernah Kalah dari Negara-Negara Eropa, Terbaru Tahan Belanda 2-2 di Piala Dunia 2026

Timnas sepak bola Jepang berhasil bermain imbang 2-2 melawan Belanda. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Jepang kembali menunjukkan konsistensinya di level internasional setelah memperpanjang catatan tak terkalahkan saat menghadapi negara-negara Eropa. Hasil imbang 2-2 melawan Belanda menjadi tambahan terbaru dalam rangkaian performa impresif Samurai Biru yang sudah berlangsung sejak 2019.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang tidak hanya mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari Eropa, tetapi juga berhasil meraih sejumlah kemenangan penting. Catatan tersebut semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di sepak bola dunia.
Perjalanan Jepang menghadapi tim Eropa dimulai dengan kemenangan tipis 1-0 atas Skotlandia. Setelah itu, mereka membuat kejutan besar dengan menundukkan Jerman 4-1 dalam laga yang mendapat perhatian luas dari penggemar sepak bola internasional.
Tidak berhenti di situ, Jepang juga berhasil menahan imbang Kroasia 1-1 sebelum kembali mencatat kemenangan bersejarah saat mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Hasil tersebut semakin mempertegas kemampuan tim asuhan Samurai Biru dalam menghadapi lawan-lawan dengan tradisi sepak bola yang kuat.
Jerman kembali menjadi korban berikutnya setelah Jepang meraih kemenangan 2-1 pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, Jepang juga sukses mengalahkan Inggris dan Islandia dengan skor identik 1-0.
Catatan positif tersebut berlanjut setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Belanda. Meski tidak meraih kemenangan, hasil itu tetap menjaga rekor tak terkalahkan Jepang atas tim-tim Eropa dalam periode enam tahun terakhir.
Keberhasilan ini tidak lepas dari perkembangan pesat sepak bola Jepang. Dalam satu dekade terakhir, semakin banyak pemain Jepang yang berkarier di liga-liga top Eropa. Pengalaman tersebut berdampak besar terhadap kualitas permainan tim nasional, baik dari sisi teknik, taktik, maupun mental bertanding.
Selain memiliki pemain yang disiplin dan cepat dalam transisi permainan, Jepang juga dikenal mampu menjaga organisasi tim dengan baik. Karakter tersebut membuat mereka kerap menyulitkan lawan-lawan yang secara tradisional dianggap lebih kuat.
Meski sebagian pertandingan yang masuk dalam catatan tersebut berstatus laga persahabatan maupun turnamen resmi, rangkaian hasil yang diraih tetap menunjukkan konsistensi Jepang di level tertinggi. Mereka kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar kuda hitam, melainkan salah satu tim yang mampu memberikan ancaman serius bagi negara-negara elite dunia.
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