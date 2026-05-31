5 Momen Epik Arsenal Tak Cukup Hentikan PSG Meraih Gelar Eropa Beruntun

Skuad tim Arsenal (Instagram @arsenal)
JawaPos.com – Arsenal harus menunda impian meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub setelah kalah 3-4 dalam adu penalti dari PSG pada final yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest.
Meski gagal mengangkat trofi, The Gunners menampilkan perjuangan luar biasa sepanjang pertandingan dan beberapa kali mampu membuat juara bertahan berada dalam tekanan besar.
Berikut 5 momen epik yang menunjukkan daya juang Arsenal sebelum akhirnya tunduk melalui drama adu penalti, seperti dilansir dari laman ESPN pada Minggu (31/5).
1. Gol Cepat Havertz Membuka Harapan Arsenal
Arsenal mengawali pertandingan dengan sempurna melalui gol Kai Havertz pada menit keenam. Penyerang asal Jerman itu memanfaatkan bola liar di kotak penalti sebelum melepaskan penyelesaian akurat ke sudut atas gawang PSG.
Gol tersebut membuat para pendukung Arsenal bermimpi menyaksikan klub kesayangannya meraih gelar Liga Champions pertama. Keunggulan cepat itu juga memberi tekanan besar kepada PSG sejak awal pertandingan.
2. Pertahanan Kokoh Menahan Gempuran Juara Bertahan
Setelah unggul, Arsenal dipaksa bertahan menghadapi dominasi serangan PSG. Gabriel dan rekan-rekannya berkali-kali melakukan blok penting untuk menggagalkan peluang lawan.
David Raya juga tampil sigap dengan sejumlah penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan timnya. Ketangguhan lini belakang Arsenal membuat PSG frustrasi sepanjang sebagian besar waktu normal pertandingan.
3. Penalti Ousmane Dembélé Mengubah Arah Pertandingan
