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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.34 WIB

Piala Dunia 2026: Hanya 2 dari 7 Tim Eropa Menang, Dominasi Benua Biru Mulai Terancam

Laga penyisihan grup Jepang vs Belanda Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports) - Image

Laga penyisihan grup Jepang vs Belanda Piala Dunia FIFA 2026 (Bein Sports)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 baru memasuki fase awal, namun sejumlah hasil pertandingan sudah menghadirkan kejutan yang cukup menarik. Salah satu fakta yang paling mencuri perhatian adalah performa tim-tim Eropa yang belum sepenuhnya meyakinkan.

Dari tujuh wakil Eropa yang telah menjalani pertandingan, hanya dua tim yang berhasil meraih kemenangan. Sisanya harus puas dengan hasil imbang atau bahkan menelan kekalahan dari lawan-lawan yang di atas kertas tidak selalu diunggulkan.

Jerman menjadi tim Eropa dengan penampilan paling impresif sejauh ini. Tim Panser tampil dominan dan menang telak 7-1 atas Curacao. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan terbesar yang dicatatkan wakil Eropa pada fase awal turnamen.

Selain Jerman, Skotlandia juga berhasil mengamankan tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Haiti. 

Meski tidak tampil terlalu dominan, kemenangan tersebut cukup untuk menempatkan Skotlandia dalam posisi yang baik di grup mereka.

Di sisi lain, sejumlah hasil mengejutkan justru datang dari tim-tim Eropa lainnya. Republik Ceko harus mengakui keunggulan Korea Selatan setelah kalah 1-2. Bosnia dan Herzegovina gagal mempertahankan keunggulan dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Kanada.

Swiss juga tidak mampu meraih kemenangan saat menghadapi Qatar. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1, menunjukkan bahwa negara-negara Asia kini semakin kompetitif ketika menghadapi lawan dari Eropa.

Kejutan lain datang dari Turki yang harus menyerah 0-2 kepada Australia. Sementara itu, Belanda yang berstatus salah satu tim unggulan juga gagal mengamankan kemenangan setelah ditahan Jepang dengan skor 2-2.

Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan bahwa jarak kualitas antara tim-tim Eropa dan negara dari konfederasi lain semakin menipis.

Editor: Banu Adikara
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