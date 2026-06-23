Trump: Mencegah Iran Memperoleh Nuklir Lebih Penting dari Ancaman Depresi Global

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan terkait rencana kesepakatan damai antara AS dan Iran / Foto: (Al Jazeera)
JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump, mengatakan bahwa mencegah Iran dalam memperoleh senjata nuklir lebih penting daripada ancaman depresi ekonomi global.
"Senjata nuklir lebih penting daripada depresi. Depresi itu sangat buruk. Senjata nuklir akan menyebabkan depresi jauh lebih cepat," kata Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang kemungkinan konsekuensi ekonomi global dari konflik militer lebih lanjut dengan Iran, dilansir dari Antara, Selasa (23/6).
Dia menambahkan bahwa jika Iran tidak mematuhi ketentuan memorandum yang telah ditandatangani, AS akan melakukan apa yang harus dilakukan.
Pekan lalu, Iran dan AS menandatangani memorandum secara daring yang mengatur pengakhiran konflik militer yang dimulai pada 28 Februari.
Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.
Pembicaraan antara Iran dan AS, dengan mediator Pakistan dan Qatar, diadakan di resor Burgenstock, Swiss, pada 21 Juni.
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